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Выборы оккупанта в Крыму: Киев направил официальные письма в ООН

17.03.2018 06:49
В обращениях сказано, что проведение российских выборов на территории оккупированного полуострова нарушает устав ООН
Выборы оккупанта в Крыму: Киев направил официальные письма в ООН
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украина направила генсеку ООН Антониу Гутерришу, председателю Совета безопасности и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых сказано, что проведение российских выборов на территории оккупированного Крыма нарушает устав ООН. Об этом сообщает Укринформ.

"Имею честь настоящим письмом передать Резолюцию Верховной Рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины - в АР Крым и городе Севастополе", - говорится в документе, подписанном постоянным представителем Украины при ООН Владимиром Ельченко.

Письмо содержит заявление Министерства иностранных дел Украины относительно решения оккупационных властей полуострова провести незаконное голосование в Крыму.

Послание направлено генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также председателю Совета Безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому.

"Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа Генеральной Ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 Повестки дня 72-й сессии, а также в Совете Безопасности ООН", - говорится в письме.

Также сказано, что документ с подобным содержанием был адресован делегациям всех стран-членов ООН.

15 марта стало известно, что Украина инициировала проведение Совета безопасности ООН, чтобы обсудить на нем ситуацию в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму.

Эстонский глава министерства иностранных дел Свен Миксер также заявил, что Эстония осуждает организацию выборов президента России в оккупированном Крыму и не признает их результат.

Читайте также: Украина сомневается в легитимности выборов президента РФ в целом

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ЛIГАБiзнесIнформ
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