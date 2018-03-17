Выборы оккупанта в Крыму: Киев направил официальные письма в ООН

Украина направила генсеку ООН Антониу Гутерришу, председателю Совета безопасности и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых сказано, что проведение российских выборов на территории оккупированного Крыма нарушает устав ООН. Об этом сообщает Укринформ.

"Имею честь настоящим письмом передать Резолюцию Верховной Рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины - в АР Крым и городе Севастополе", - говорится в документе, подписанном постоянным представителем Украины при ООН Владимиром Ельченко.

Письмо содержит заявление Министерства иностранных дел Украины относительно решения оккупационных властей полуострова провести незаконное голосование в Крыму.

Послание направлено генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также председателю Совета Безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому.

"Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа Генеральной Ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 Повестки дня 72-й сессии, а также в Совете Безопасности ООН", - говорится в письме.

Также сказано, что документ с подобным содержанием был адресован делегациям всех стран-членов ООН.