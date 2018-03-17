Обыски в Новой почте: кто кого в соцсетях

За сутки с момента первого сообщения об обысках на Новой почте в украинских Интернет-СМИ вышло более 670 публикаций

Обыски в офисах Новой почты получили большой резонанс в СМИ и соцсетях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-системы медиа-мониторинга и контент-анализа Semantrum.

За сутки с момента первого сообщения об обысках на НП в украинских Интернет-СМИ вышло более 670 публикаций.

Ключевыми героями публикаций стали пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган (445 упоминаний), соучредитель Новой почты Владимир Поперешнюк (295 упоминаний) и генпрокурор Юрий Луценко (270 упоминаний).

СМИ активно ссылались на первую (из двух) публикацию Поперешнюка в Facebook об обыске и на комментарии Сарган о причинах обыска и о том, что по результатам обыска никаких обвинений никому не предъявлено.

Традиционно очень живо на тему обысков отреагировали соцсети. По данным Semantrum, за сутки в соцсетях опубликовано 4200 постов/репостов по поводу обысков на Новой почте.

Более активно среагировал Facebook (более 3200 постов) и Twitter (поле 900 публикаций). Пользователи остальных соцсетей практически проигнорировали данную тему. Авторов больше из Киева (более 1000), Днепропетровской области (180), Харьковской (160), Луганской (130).

Наибольший резонанс в соцсетях получило открытое обращение основателя фонда "Повернись живим" Виталия Дейнеги с выражением готовности оказать поддержку "Новой почте" в случае неправомерных действий ГПУ. Обращение опубликовано в Facebook и за сутки его перепостили более 4 тыс раз.

Что касается комментариев в соцсетях по поводу обысков, то многие упоминают про негативные последствия для инвестиционного климата в стране (более 430 упоминаний, преимущественно в Facebook), и гораздо меньше комментариев, в которых авторы поддерживают "наезд" на Новую почту, утверждая про наличие фактов "банального обнала" (более 100 публикаций, преимущественно в Twitter).

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