Сторонники РНС разобрали все металлические конструкции на Майдане

Участники акции Руха нових сил разобрали на Майдане все металлические конструкции

Участники акции движения Рух нових сил разобрали на Майдане в Киеве все металлические конструкции. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.



Громадське сообщает, что на Майдан пришел председатель СБУ Василий Грицак.



"Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной собственности, но люди имеют право говорить то, что они хотят", - сказал.











Ранее сообщалось, что полиция изъяла грузовик Руха нових сил на Европейской площади для проверки.



"Водитель, который управлял автомобилем, имел на это право, в противном случае - это было бы нарушением правил дорожного движения", - рассказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

Инцидент произошел ночью. До этого нардеп Юрий Деревянко заявил, что их грузовик с оборудованием "угнали". Позже его нашли.



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