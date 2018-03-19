Посол призвал Германию запретить "вояжи" своих политиков в Крым

Украинский дипломат Андрей Мельник обратился к правительству Германии из-за визита в Крым представителя Бундестага от фракции AfD

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал немецкое правительство запретить визиты немецких политиков в оккупированный Россией Крым. Об этом он написал в Twitter.



Поводом стал незаконный визит в Крым депутата Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Ульриха Эйме.



"Призываем федеральное правительство наконец запретить такие вояжи граждан Германии, а руководство фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге - отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии", - заявил Мельник.

В начале февраля прокуратура АРК открыла уголовное дело по факту незаконного посещения временно оккупированного Крымского полуострова группой депутатов трех региональных парламентов Германии от правопопулистской партии Альтернатива для Германии.

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