Посол призвал Германию запретить "вояжи" своих политиков в Крым
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал немецкое правительство запретить визиты немецких политиков в оккупированный Россией Крым. Об этом он написал в Twitter.
Поводом стал незаконный визит в Крым депутата Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Ульриха Эйме.
"Призываем федеральное правительство наконец запретить такие вояжи граждан Германии, а руководство фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге - отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии", - заявил Мельник.
В начале февраля прокуратура АРК открыла уголовное дело по факту незаконного посещения временно оккупированного Крымского полуострова группой депутатов трех региональных парламентов Германии от правопопулистской партии Альтернатива для Германии.
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