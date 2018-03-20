САП об отставке Холодницкого: Работает в обычном режиме

Завтра Холодницкий вместе с директором НАБУ Артемом Сытником отправляется в Брюссель на рабочие встречи до конца недели

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре на вопрос корреспондента LIGA.net о возможной отставке главы ведомства Назара Холодницкого ответили, что он работает в обычном режиме.

"Назар Холодницкий исполняет обязанности руководителя САП в обычном режиме", - сказал корреспонденту спикер прокуратуры Ярослав Гордиевич.

По его словам, завтра Холодницкий вместе с директором НАБУ Артемом Сытником отправляется в Брюссель на рабочие встречи до конца недели.

В частности, запланированы встречи с депутатами Европарламента. Среди тем обсуждения - работа антикоррупционных органов в Украине, создание антикоррупционного суда и законодательное обеспечение работы НАБУ-САП.

Ранее сегодня Украинская правда со ссылкой на источник сообщила, что Холодницкий планирует подать в отставку якобы из-за проблем со здоровьем.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.