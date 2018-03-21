Румыния не признала выборы президента РФ в оккупированном Крыму

МИД Румынии заявил, что Крым - это часть Украины и отказался признавать законными российские выборы на аннексированном полуострове

Румыния отказалась признавать выборы президента России в оккупированном Крыму. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Румынии в Twitter.



"Румыния не признает российские выборы в Крыму. Румыния считает Крым частью Украины", - говорится в сообщении.

Евросоюз также не признал результаты проведения выборов президента РФ в Крыму.

19 марта президент Петр Порошенко заявил, что проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их "результаты" - это фальсификация и "филькина грамота".

По итогам выборов, Путин набрал больше 76,67 % голосов.

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