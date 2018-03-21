Румыния не признала выборы президента РФ в оккупированном Крыму
21.03.2018 00:33
МИД Румынии заявил, что Крым - это часть Украины и отказался признавать законными российские выборы на аннексированном полуострове
Румыния отказалась признавать выборы президента России в оккупированном Крыму. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Румынии в Twitter.
"Румыния не признает российские выборы в Крыму. Румыния считает Крым частью Украины", - говорится в сообщении.
Евросоюз также не признал результаты проведения выборов президента РФ в Крыму.
19 марта президент Петр Порошенко заявил, что проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их "результаты" - это фальсификация и "филькина грамота".
По итогам выборов, Путин набрал больше 76,67 % голосов.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:50
-
вчера
19:06
-
вчера
18:16
-
вчера
18:20
-
вчера
17:45
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров