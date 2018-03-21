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Румыния не признала выборы президента РФ в оккупированном Крыму

21.03.2018 00:33
МИД Румынии заявил, что Крым - это часть Украины и отказался признавать законными российские выборы на аннексированном полуострове
Румыния не признала выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Румыния отказалась признавать выборы президента России в оккупированном Крыму. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Румынии в Twitter.

"Румыния не признает российские выборы в Крыму. Румыния считает Крым частью Украины", - говорится в сообщении. 

Евросоюз также не признал результаты проведения выборов президента РФ в Крыму. 

19 марта президент Петр Порошенко заявил, что проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их "результаты" - это фальсификация и "филькина грамота".

По итогам выборов, Путин набрал больше 76,67 % голосов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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