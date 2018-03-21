Источники: как в оккупированном Донбассе наживаются на лекарствах

Источники LIGA.net сообщили, что во временно оккупированном Луганске в большинстве аптек преобладают лекарства "российского производства"

РФ пытается ввести в заблуждение местных жителей временно оккупированных территорий Донбасса по наполнению так называемого внутреннего рынка псевдореспублик экспортируемыми товарами. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

"В течение февраля-марта 2018 года российские предприятия различных форм собственности, которые занимаются поставкой фармакологических товаров на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, существенно заменили ассортимент медикаментов производства РФ на продукцию других стран", - говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, фактическими экспортерами медикаментов в ОРДЛО остаются российские поставщики.

"Они, таким образом, создали условия скрыто обеспечивать себе сверхприбыль, а российской оккупационной администрации - имитировать якобы "успешную внешнеэкономическую деятельность", - подчеркнули в ГУР.

По информации источников LIGA.net во временно оккупированном Луганске в большинстве аптек преобладают лекарства российского производства.

"Примерно 75% - это из рашки (Россия, - ред.), есть болгарские, индийские, появились недавно и украинского производства, но их значительно меньше", - сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

По ее словам, многие, у кого есть пропуск СБУ, специально пересекают линию разграничения и покупают украинские лекарства в Станице Луганской.

"Так просто дешевле, и они более эффективные", - добавила Марина.

В Донецке местные жители рассказали сегодня LIGA.net, что в аптеках можно купить преимущественно таблетки российского производства, есть и перекупщики.

"Война - войной, многие на ней зарабатывают. Есть, конечно, и украинские лекарства, но меньше, они дороже в 2-3 раза", - сказал дончанин Максим.

29 января 2018 года в Луганске исчезли в аптеках лекарства украинского производства.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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