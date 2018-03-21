Путин поручил проработать вопрос помилования Сенцова и Кольченко

Речь идет о списке кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о помиловании 16 человек

Российский лидер Владимир Путин поручил администрации проработать прошение кандидата в президенты Ксении Собчак о помиловании 16 человек, среди которых есть украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передают российские РИА Новости.

Ранее в предвыборном штабе Собчак сообщили, что на встрече Путина с другими кандидатами на пост президента России она передала ему список.

"Действительно, такой список был Собчак передан президенту, президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список", - сказал Песков.

В штабе Собчак уточнили, что в списке 16 фамилий, среди которых: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Владимир Лапыгин, Сергей Мохнаткин, Олег Навальный, Александр Соколов.

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25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать Сенцова Украине, считая его своим гражданином.

16 февраля 2018-го представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на крымских военных-дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, которых в Украине приговорили к 13 и 14 годам тюрьмы.

Позднее уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко опровергла заявление о возможном обмене Сущенко и Сенцова на Баранова и Одинцова.

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