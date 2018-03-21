МИД Украины не хочет считать Путина нелегитимным из-за Крыма

Если выборы президента РФ будут признаны нелегитимными в целом, то это плохо отразится на возможностях МИД по защите украинцев в РФ, говорят в МИД

МИД Украины против признания нелегитимными выборов президента РФ в целом, но поддерживает это решение в отношении выборов на территории оккупированного Крыма. Об этом заявил руководитель политического отдела департамента противодействия угрозам со стороны России МИД Марко Шевченко, сообщает Радио Свобода.

По его словам, если выборы президента РФ буду признаны нелегитимными в целом, то это плохо отразится на возможностях МИД по защите украинских граждан в РФ, в том числе политзаключенных.

"Министерство иностранных дел поддерживает проект, который также продолжает политику непризнания попытки аннексии части территории Украины и не признает легитимность выборов президента РФ на оккупированной территории, который покажет, что эти выборы не могут служить ни подтверждением, ни обоснованием изменения украинского статуса этих территорий", - сказал Шевченко.

19 марта в Верховную Раду внесен проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ в целом. Авторы проекта - лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак и депутат от этой политсилы Георгий Логвинский.

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