Дело Януковича: суд согласился на видеодопрос Азарова и Лебедева

Также судьи согласились допросить в режиме видеоконференции экс-командующего ВВ МВД Станислава Шуляка и двух экс-охранников Януковича

Оболонский райсуд Киева в рамках рассмотрения дела о госизмене Виктора Януковича согласился допросить по видеосвязи ряд свидетелей защиты экс-диктатора, в частности бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра обороны Павла Лебедева. Соответствующее решение председательствующий судья Владислав Девятко огласил на заседании суда в среду, 21 марта.

Также судьи согласились допросить в режиме видеоконференции экс-командующего Внутренними войсками МВД Станислава Шуляка, бывшего руководителя службы безопасности Януковича Константина Кобзаря и экс-охранника президента Сергея Бернацкого.

Суд отвел адвокатам три дня для допроса этих свидетелей - 27, 28 и 29 марта 2018 года.

В то же время судьи отказали стороне защиты в привлечении к допросу каких-либо органов власти России, где сейчас находятся эти свидетели, "поскольку ходатайство о международной правовой помощи в данном уголовном производстве будет противоречить целям соглашений, ранее подписанных между Украиной и РФ".

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Сегодня в судебном заседании в режиме видеосвязи была допрошена свидетель стороны защиты Оксана Медиева, которая зимой 2014 года была участницей Антимайдана, а сейчас проживает во временно оккупированном Россией Крыму.

По словам женщины, 20 февраля 2014-го на автобус с крымскими антимайдановцами, которые возвращались из Киева в Симферополь, якобы напали неизвестные, были погибшие. Однако назвать фамилии "жертв" этого нападения по просьбе прокурора Медиева не смогла.

14 февраля 2018 года суд дал согласие на допрос 16 из 138 свидетелей, которых просили вызвать адвокаты Януковича в деле о госизмене.

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