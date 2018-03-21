Въезд в Украину с начала года запретили почти 650 россиянам
21.03.2018 18:40
По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 21 марта въезд в Украину запрещен 648 россиянам
С начала 2018 года въезд в Украину запрещен почти 650 гражданам России. Об этом сообщил помощник спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Укринформ.
"По состоянию на 21 марта запрещен въезд в Украину 648 россиянам", - уточнил Слободян.
Он добавил, что в 2017 году въезд в Украину запретили 5,4 тыс россиян.
Ранее сегодня сообщалось, что Кабмин ужесточит правила въезда в Украину гражданам России.
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