Въезд в Украину с начала года запретили почти 650 россиянам

По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 21 марта въезд в Украину запрещен 648 россиянам

С начала 2018 года въезд в Украину запрещен почти 650 гражданам России. Об этом сообщил помощник спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Укринформ.

"По состоянию на 21 марта запрещен въезд в Украину 648 россиянам", - уточнил Слободян.

Он добавил, что в 2017 году въезд в Украину запретили 5,4 тыс россиян.

Ранее сегодня сообщалось, что Кабмин ужесточит правила въезда в Украину гражданам России.

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