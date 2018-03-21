В полиции не исключают, что Волошина довели до самоубийства

Следствие намерено изучить все версии и вероятные причины, которые привели к трагедии

Полиция Николаевской области внесла в реестр досудебных расследований дополнительную квалификацию в деле о гибели Владислава Волошина - доведение до самоубийства. Об этом информирует отдел коммуникации нацполиции Николаевской области.

Отмечается, что следствие изучает все версии и вероятные причины, которые привели к трагедии, и в результате следственных действий на основании экспертиз подтвердит или опровергнет каждую из них.

Полиция призвала прессу и граждан, имеющих любую полезную для следствия информацию, сообщить об этом.

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18 марта 2018 года Волошин совершил самоубийство. Председатель Николаевской областной администрации Алексей Савченко назвал "чушью" информацию "о каких-то миллионных тендерах и прочее".

В НАБУ заявили о предотвращении возможного хищения средств бюджета Николаева при заключении договора на ремонт здания местного аэропорта.

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