USD:  26.18  26.51   EUR:  32.02  32.60  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В полиции не исключают, что Волошина довели до самоубийства

21.03.2018 22:14
Следствие намерено изучить все версии и вероятные причины, которые привели к трагедии
В полиции не исключают, что Волошина довели до самоубийства
Владислав Волошин (фото - nikolaev-city.net)

Полиция Николаевской области внесла в реестр досудебных расследований дополнительную квалификацию в деле о гибели Владислава Волошина - доведение до самоубийства. Об этом информирует отдел коммуникации нацполиции Николаевской области.

Отмечается, что следствие изучает все версии и вероятные причины, которые привели к трагедии, и в результате следственных действий на основании экспертиз подтвердит или опровергнет каждую из них.

Полиция призвала прессу и граждан, имеющих любую полезную для следствия информацию, сообщить об этом.

Читайте также: "Он очень хотел летать". Кем был и как погиб летчик Влад Волошин

18 марта 2018 года Волошин совершил самоубийство. Председатель Николаевской областной администрации Алексей Савченко назвал "чушью" информацию "о каких-то миллионных тендерах и прочее".  

В НАБУ заявили о предотвращении возможного хищения средств бюджета Николаева при заключении договора на ремонт здания местного аэропорта.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 