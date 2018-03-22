МИД: Без Северного потока-2 РФ придется договариваться с Украиной

В украинском МИДе говорят, что действующий контракт на транзит газа заканчивается в 2019 году и России, возможно, придется заключать с Украиной новый

Если проект российского газопровода "Северный поток-2" провалится, то Россия будет вынуждена договариваться с Украиной о новом газовом контракте на транзит газа в Европу. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНИАН.



"Nord Stream-2 - думаю, что он не будет существовать в эти сроки, которые рисует себе Россия. Будет ли он вообще, не могу сказать", - сказала Зеркаль.



По словам представителя МИД, в Евросоюзе могут создать равные условия для всех стран по покупке и транзиту газа, и смогут покупать газ у "Газпрома" уже на украинской восточной границе и сами себе поставлять газ через Украину.



Зеркаль отметила, что Стокгольмский арбитраж не решил вопрос перенесения контрольных точек на восточную границу в места вхождения российского газа в украинскую газотранспортную систему. Суд определил это как вопрос внутреннего регулирования.

Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся планированием строительства, принадлежит российскому Газпрому на 100%. Половину стоимости газопровода (до 10 млрд евро) должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

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