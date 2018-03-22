Савченко: Хотела напугать власть, показания офицеров ВСУ искажены

Народный депутат заявила, что показания офицеров ВСУ против нее перекручены, так как они "пошли на сделку со следствием после давления"

Народный депутат Надежда Савченко не отрицает, что хотела напугать власть, но заявляет, что показания офицеров Вооруженных Сил Украины против нее искажены. Об этом она заявила на заседании регламентного комитета парламента, передает корреспондент LIGA.net.

Савченко заявила, что не собиралась устраивать государственный переворот, а просто хотела напугать представителей власти.

"Я хотела напугать вас. Я хотела всколыхнуть Украину и показать что-то, что вы когда-то планировали - могут планировать и против вас", - сказала она. Савченко также подтвердила, что ездила на временно неподконтрольную территорию Донбасса.

По ее словам, оружие вывозилось не только для того, чтобы "оно не разрывалось, но и для того, чтобы посмотреть - есть ли торговля оружием и откуда оно завозится".

"Оружие вывозилось для того, чтобы передать в полки", - сказала Савченко.

"Факты пересечения границы, которые будут показаны в видео - это правда. Но я возила одежду нашим пленным...Я ходила, просто маскировалась, я ходила просто через блокпосты, где нужно...Меня просто пропускали. Сколько раз я туда (ОРДЛО, - ред.) ходила, вы некогда знать не будете", - пояснила депутат.

Она заявила, что показания офицеров ВСУ против нее перекручены, так как они пошли на сделку со следствием после давления. "Я на сделку со следствием не иду", - сказала Савченко.

22 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что есть информация о вербовке украинских военных со стороны Савченко для совершения терактов в центре Киева, а также аудио- и видеозаписи этих разговоров.

Читайте также: Тема дня. От героя до врага: в чем ГПУ обвинила Савченко

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.