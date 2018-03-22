МИД обвиняет Венгрию в "имперском мышлении" по отношению к Киеву

Елена Зеркаль также заявила о необходимости проведения децентрализации в местах компактного проживания представителей венгерской общины в Закарпатье

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль усматривает признаки имперского мышления в политике нынешнего правительства Венгрии по отношению к Украине. Об этом она заявила в интервью украинскому телеканалу Прямий.

Она напомнила, как после первой мировой войны распалась Австро-Венгерская империя и часть ее территорий отошла к другим странам. "Это все - имперское мышление. Как они были разделены на условиях настоящего договора, и сколько осталось территорий от Венгрии, и где остались венгры - все это болит ", - заявила Зеркаль, говоря о позиции венгерского правительства во главе с Виктором Орбаном.

Зеркаль также высказалась за необходимость проведения децентрализации в местах компактного проживания представителей венгерской общины в Украине. "Там надо проводить децентрализацию: то, что называется объединением общин, и когда общины берут на себя функции местного самоуправления. Там этого не происходит вообще, на Закарпатье", - добавила замминистра.

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