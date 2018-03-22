Рада разрешила следователям не ездить в облсуды с ходатайствами

Теперь ходатайства об обеспечении производства, о мере пресечения, о проведении обыска подаются в суды по месту нахождения органа расследования

Верховная Рада разрешила следователям не ездить в областные суды с ходатайствами, передает корреспондент LIGA.net.

За изменения в Уголовный процессуальный кодекс по поводу уточнения некоторых положений №8151 проголосовали 256 депутатов.

Предусмотрено, что ходатайства об обеспечении производства, о мере пресечения, о проведении обыска подаются в суды по месту нахождения органа расследования.

По изменениям, принятым в ряд кодексов в октябре 2017 года, следователи главных управлений Нацполиции должны обращаться с такими ходатайствами только в суд по месту нахождения главного управления.

"Например, все следственные подразделения Киева и Киевской области должны обращаться только в Шевченковский суд Киева по месту размещения ГУ НП в Киеве и области", - сказано в пояснительной записке к проекту.

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3 октября 2017-го Верховная Рада приняла закон, которым внесла в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законы ряд изменений, необходимых для запуска судебной реформы.

22 ноября президент Петр Порошенко подписал этот законодательный акт.

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