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Меру пресечения Савченко изберут завтра

22.03.2018 17:18
ГПУ будет просить суд об аресте депутата без права внесения залога
Меру пресечения Савченко изберут завтра
Надежда Савченко

Меру пресечения для депутата Надежды Савченко изберет Шевченковский райсуд Киева завтра, 23 марта. Об этом в эфире 112 Украина сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он подтвердил, что ГПУ будет просить суд об аресте Савченко без права внесения залога.

Сегодня Верховная Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко, а также дала разрешение на ее арест. Депутата задержали. В тексте представления ГПУ утверждается, что Савченко в сговоре с главой центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и главарями террористических организаций ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Александром Тимофеевым спланировала осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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