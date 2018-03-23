Севастопольский институт ядерной энергии может возобновить роботу

В представительстве президента Украины в АРК рассказали о путях возобновления работы института вне территории оккупации

Работа Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности может быть возобновлена вне оккупированной территории Крыма. Об этом сообщили в представительстве президента Украины в АР Крым.

Согласно сообщению, 22 марта на базе городского совета города Славутич состоялось рабочее заседание, где обсуждалось возобновление деятельности учреждения.

На встрече присутствовал главный консультант службы правового анализа представительства президента Руслан Сейдаметов.



Институт может работать в рамках деятельности Таврического национального университета им. В.И. Вернадского и строительства соответствующего индустриального парка.



Отмечается, что представительство президента в АРК поддерживает инициативу восстановления деятельности института на подконтрольной Украине территории, а подготовка специалистов в области ядерной энергетики названа главным условием энергетической безопасности Украины.



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