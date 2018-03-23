Украина готова разрешить эксгумацию останков польских жертв - СМИ
Украина готова снять запрет на эксгумацию останков польских жертв конфликтов при условии диалога с Польшей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Укринформ.
Согласно сообщению, Боднар сказал, что шансы на разрешение эксгумацию очень высоки, однако это вопрос диалога.
Он сообщил, что вице-премьер Павел Розенко был в Польше и теперь ожидает визит польского вице-премьер-министра Петра Глинского для того, чтобы решать в двустороннем формате этот вопрос, но с учетом интересов обеих сторон.
По его словам, причиной запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов было разрушение украинских памятников на территории Польши.
Он ожидает "определенных" шагов с польской стороны.
"Будет движение в одном направлении, будет движение и в другом направлении, нет вопросов", - отметил дипломат.
Боднар подчеркнул, что в отношениях Украины и Польши много позитива, однако СМИ "не хотят говорить" об этом. А вот вопрос эксгумации он поставил на "семнадцатое или двадцатое" место в повестке дня двусторонних отношений.
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