Украина готова разрешить эксгумацию останков польских жертв - СМИ

Вице-премьер ожидает визит польского коллеги в Украину для решения вопроса о снятии запрета на эксгумацию

Украина готова снять запрет на эксгумацию останков польских жертв конфликтов при условии диалога с Польшей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Укринформ.



Согласно сообщению, Боднар сказал, что шансы на разрешение эксгумацию очень высоки, однако это вопрос диалога.



Он сообщил, что вице-премьер Павел Розенко был в Польше и теперь ожидает визит польского вице-премьер-министра Петра Глинского для того, чтобы решать в двустороннем формате этот вопрос, но с учетом интересов обеих сторон.



По его словам, причиной запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов было разрушение украинских памятников на территории Польши.



Он ожидает "определенных" шагов с польской стороны.



"Будет движение в одном направлении, будет движение и в другом направлении, нет вопросов", - отметил дипломат.



Боднар подчеркнул, что в отношениях Украины и Польши много позитива, однако СМИ "не хотят говорить" об этом. А вот вопрос эксгумации он поставил на "семнадцатое или двадцатое" место в повестке дня двусторонних отношений.



Читайте также: Украина назвала условия возобновления эксгумаций польских жертв



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.