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Украина готова разрешить эксгумацию останков польских жертв - СМИ

23.03.2018 07:27
Вице-премьер ожидает визит польского коллеги в Украину для решения вопроса о снятии запрета на эксгумацию
Украина готова разрешить эксгумацию останков польских жертв - СМИ
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украина готова снять запрет на эксгумацию останков польских жертв конфликтов при условии диалога с Польшей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Укринформ.

Согласно сообщению, Боднар сказал, что шансы на разрешение эксгумацию очень высоки, однако это вопрос диалога. 

Он сообщил, что вице-премьер Павел Розенко был в Польше и теперь ожидает визит польского вице-премьер-министра Петра Глинского для того, чтобы решать в двустороннем формате этот вопрос, но с учетом интересов обеих сторон.

По его словам, причиной запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов было разрушение украинских памятников на территории Польши.

Он ожидает "определенных" шагов с польской стороны. 

"Будет движение в одном направлении, будет движение и в другом направлении, нет вопросов", - отметил дипломат.

Боднар подчеркнул, что в отношениях Украины и Польши много позитива, однако СМИ "не хотят говорить" об этом. А вот вопрос эксгумации он поставил на "семнадцатое или двадцатое" место в повестке дня двусторонних отношений.

Читайте также: Украина назвала условия возобновления эксгумаций польских жертв

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ЛIГАБiзнесIнформ
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