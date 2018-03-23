Франция намерена усилить индивидуальные санкции против россиян

По словам главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана, Франция поддерживает идею возобновления и продления санкций против россиян из-за выборов в Крыму

Франция может усилить индивидуальные санкции против россиян из-за выборов в Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент LIGA.net.

"Франция поддерживает идею возобновления и продления санкций. Вы знаете, что секторальные были продлены на полгода. И индивидуальные санкции могут быть усилены. Как вам известно, депутаты, которые были избраны в Государственную думу, фигурируют в санкционных списках", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Франция обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека в Крыму, а также усилением милитаризации полуострова.

"Я могу еще раз официально подтвердить позицию Франции по поводу поддержки территориальной целостности Украины и необходимости восстановления суверенитета на всей ее территории. Мы не признаем незаконной аннексии Крыма со стороны РФ. Наша позиция основана на нормах международного права", - добавил Ле Дриан.

Читайте также: Климкин о выборах в Крыму: Власть РФ поставила под сомнение легитимность

19 марта 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их "результаты" - это фальсификация и "филькина грамота".

Читайте также: Украина инициировала дебаты в ПАСЕ о "выборах" в Крыму - Арьев

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Читайте также: Рада: Результаты выборов президента РФ в Крыму недействительны

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.