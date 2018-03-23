Глава МИД Франции: РФ - страна-агрессор, никакой двузначности нет

Франция и Германия продолжат давление на Россию, чтобы заставить Кремль выполнять Минск, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан

Россия - страна-агрессор, Украина - страна, столкнувшаяся с агрессией, никакой двузначности здесь нет. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил на совместном брифинге со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.

"Есть страна-агрессор и страна, на которую направлена агрессия. Никакой двузначности быть не может", - сказал он.

Глава МИД Франции отметил, что вместе со своим немецким коллегой Хайко Маасом будет продолжать давление на РФ, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках минских соглашений - прежде всего, в вопросах безопасности.

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Ле Дриан подчеркнул, что только после введения в Донбассе полного и стабильного режима прекращения огня можно будет говорить о переходе к другим пунктам Минска.

Ранее сегодня, 23 марта, Климкин сообщил, что министры иностранных дел Франции и Германии посетят Донбасс.

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