Фейгин: Суд над Савченко мешает защите украинцев в России

Суд над Савченко позволяет "обвинять во всем украинскую власть", а также оправдывать любые следственные действия против украинцев, сказал адвокат

Бывший адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин заявил, что суд над ней имеет негативное влияние на защиту украинских политзаключенных в России. Об этом он сказал в эфире 112 Украина.

По словам Фейгина, который сейчас защищает в российском суде журналиста Романа Сущенко, суд над Савченко позволяет российской власти "обвинять во всем украинскую власть", а также оправдывать любые следственные действия по отношению к украинцам.

"Мне кажется, что в эту пропагандистскую антикампанию кремлевская пропаганда включилась уже в полном объеме. Они будут пытаться настраивать общественное мнение таким образом, что "давайте мы обратно ее обменяем". Уже звучат такие заявления из ОРДЛО. Это такая очень благодатная история", - сказал адвокат.

Фейгин считает, что украинская власть должна проявить снисходительность к Савченко. По его мнению, "нельзя воспринимать все ее действия без связи с тем, что с ней происходило с 2014 года".

22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила Генпрокуратуре привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко.

Депутату инкриминируют подготовку захвата власти группой лиц по предварительному сговору, посягательство на жизнь государственных деятелей, создание террористической группы, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, планирование теракта.

Сегодня, 23 марта, Шевченковский райсуд Киева избирает Савченко меру пресечения. Прокуроры просят арестовать депутата без права залога.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.