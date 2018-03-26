МИД Польши: Кризиса в отношениях с Украиной нет
Нет оснований говорить о кризисе в отношениях Польши и Украины. Об этом в интервью Европейской правде заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.
Отвечая на вопрос, согласен ли он, что исторические конфликты привели к глубокому кризису в отношениях Польши и Украины, Цихоцкий сказал: "Нет, оснований говорить о кризисе нет. В Польше работает около двух миллионов работников. Конечно, это не благотворительность - эти работники нужны польским компаниям, также, как и польским университетам нужны украинские студенты. Но разве можно в таких условиях говорить о кризисе отношений!".
По его словам, Польша с Украиной в сфере безопасности ведет широкое сотрудничество. "Или участие Польши в восстановлении школ на Донбассе, конечно, на территориях, контролируемых украинской властью. И даже в сфере исторической политики - у тоже есть успешное сотрудничество. Польский Институт национальной памяти очень рад сотрудничеству с СБУ в архивных делах", - добавил дипломат.
Он уточнил, что "есть лишь единичные проблемы".
"Мы не можем молчать, когда украинские чиновники нам запрещают проводить поисковые работы и достойно хоронить останки наших предков;, когда нас приравнивают к немецким и советским оккупантам - Польша никогда не была оккупантом Украины", - добавил Цихоцкий.
Он ранее заявлял, что героизация Украиной людей, которых Польша считает преступниками, продолжает отравлять украинско-польские отношения.
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