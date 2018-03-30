Холодницкого могут уволить уже на следующей неделе - источник

Сам глава САП в добровольную отставку уходить не собирается, утверждают источники в его окружении

Увольнение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого ожидается на следующей неделе. Об этом LIGA.net сообщил источник.

По его данным, НАБУ в течение двух недель ожидало добровольной отставки Холодницкого после информации о наличии прослушки в его кабинете и открытом уголовном производстве, но он отказался.

Теперь вопрос главы САП будет рассматривать квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, НАБУ уже подготовило по этому поводу соответствующее письмо, подчеркнул собеседник.

Предварительно, уволить Холодницкого с должности могут во вторник, 3 апреля.

Источники LIGA.net в окружении главы САП подтвердили, что он не намерен уходить в добровольную отставку, так как "ни под кого не ляжет и уйдет только тогда, когда сам захочет".

"Неудобный прокурор неудобен для всех. Потому что плохой для одних, когда подписывает подозрения, и плохой для других, когда их не подписывает. Потому что можно кричать, что тормозит", - отметил собеседник.

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Сегодня, 30 марта, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уволить Холодницкого с должности главы САП.

26 марта 2018 года Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ ведут совместное следствие против Холодницкого.

22 марта глава САП подтвердил обнародованную СМИ информацию о том, что в его кабинете велась скрытая аудиозапись.

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