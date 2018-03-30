Сытник сообщил, что зафиксировали "жучки" в кабинете Холодницкого

Глава НАБУ уточнил, что "жучки" в кабинете Холодницкого находились около месяца

Детективы Национального антикоррупционного бюро были включены в состав следственной группы, расследующей производство против руководителя САП Назара Холодницкого. Они задействовали в расследовании технические возможности ведомства. Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник в интервью Зеркалу недели.

"На основании решения суда были проведены технические мероприятия и зафиксирован ряд разговоров в кабинете руководителя САП, которые, по нашему мнению, являются основанием для привлечения как к уголовной, так и к дисциплинарной ответственности", - отметил Сытник.

По его мнению, вопрос об уголовной ответственности и сообщения о подозрении - в данном случае в компетенции Генеральной прокуратуры.

Он уточнил, что "жучки" в кабинете Холодницкого находились около месяца. "Для того, чтобы принять соответствующие решения - зафиксировано достаточно", - подчеркнул он.

Сытник добавил, что "сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца".

Он отметил, что материалы переданы следственной группе ГПУ на предмет оценки достаточности доказательств для сообщения о подозрении.

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Кроме того, Сытник рассказал, что было зафиксированы в этих записях.

"Во-первых, речь идет о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться. Во-вторых, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений. Речь идет о прокурорах и не только. Но о прокурорах - особенно", - сообщил руководитель НАБУ.

Он отметил, что есть прокуроры, которые хотят нормально работать, но лица, занимающие административные должности в САП, не дают им этого делать. Прокурор приносит "наверх" проекты подозрений, но вместо рассмотрения получает нагоняй, и дело тормозится.

"В-третьих, на записях речь идет о давлении на суд для принятия незаконных решений. В частности, давление на суд оказывается с той целью, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у лица, которое является другом Холодницкого. В-четвертых, зафиксировано подстрекательство свидетеля к даче неправдивых показаний", - уточнил Сытник.

По его словам, это лишь короткий перечень того, что зафиксировано на этих записях.

"Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским; расследований, связанных с э-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга", - уточнил Сытник.

По данным Зеркала недели, в двух последних случаях речь о Наталии Корчак и Олеге Бахматюке.

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