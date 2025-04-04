В Турции заявили, что любое соглашение России и Украины будет "трудно переварить"

Глава турецкого МИД считает, что Европа без США не сможет обеспечить Украине гарантии безопасности

Хакан Фидан (Фото:x.com/HakanFidan)

В Турции считают, что любое потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет "трудно переварить". Но это лучше, чем новые смерти и разрушения, заявил в интервью Reuters министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

По его словам, Турция поддерживает инициативу США по прекращению полномасштабной войны России против Украины. Но стороны "немного далеки" от достижения мирного соглашения.

"Будет крайне сложно переварить любое предложение. Но когда мы посмотрим на другой вариант, несущий больше смерти и разрушений, я думаю, что какие бы условия у нас не были... будут более разумными, чем альтернатива", – сказал Фидан.

Вместе с тем глава турецкого МИД убежден, что Европа не сможет самостоятельно предоставить Украине гарантии безопасности. В этом вопросе необходимы поддержка США и фактор сдерживания, чтобы боевые действия не возобновились.

"Предпринимаются огромные усилия, чтобы заставить американскую сторону снова принять участие в оказании поддержки в сфере безопасности Украины", – сказал он.

Фидан добавил, что после достижения любого соглашения все стороны, включая Россию, должны его соблюдать.