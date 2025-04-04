Рубио: Мы через недели узнаем, хочет Россия мира или нет
Через недели США узнают, готова ли Россия закончить полномасштабную войну против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции после встречи министров стран НАТО.
По его словам, возможно завершить полномасштабную войну на условиях, допустимых для обеих сторон. И администрация президента США Дональда Трампа сейчас находится в процессе поиска этих условий.
"Мы скоро будем знать – через недели, не месяцы, готова ли Россия к миру. Мы надеемся, что да. И если да, то мы можем закончить войну. Нам нужно проталкивать наше предложение", – отметил Рубио.
Он подчеркнул, что США должны знать, готова ли Россия к миру, и принять это решение должен диктатор РФ Владимир Путин. Украина же, по словам госсекретаря, показала готовность к прекращению огня и созданию пространства для переговоров.
"Тогда скоро, не через полгода, Россия и Путин должны принять решение, готовы ли они к миру или нет. Я надеюсь, что они готовы, и это будет хорошо", – подчеркнул Рубио.
3 апреля президент Владимир Зеленский также заявлял, что дожать Россию к прекращению огня можно в ближайшие недели или месяцы. Он также отметил, что иногда все вообще происходит в один момент.
- 30 марта Трамп дал России месяц на прекращение огня в войне против Украины. Он анонсировал новые пошлины на нефть, если мира не будет.
- 31 марта лидер США заявлял о вере в то, что Путин пойдет на соглашение о прекращении войны. Также он пригрозил России вторичными пошлинами на нефть, но добавил, что внедрять их не хочет.
- 4 апреля NBC News сообщало, что ближайшее окружение Трампа против его разговора с Путиным до прекращения огня.