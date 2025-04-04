Рубіо: Ми за тижні дізнаємося, чи хоче Росія миру

За словами держсекретаря, Україна показала, що хоче припинення вогню, тепер справа за Росією

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/NICOLAS TUCAT)

За тижні США дізнаються, чи Росія готова закінчити повномасштабну війну проти України. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на пресконференції після зустрічі міністрів країн НАТО.

За його словами, можливо завершити повномасштабну війну на умовах, які допустимі для обох сторін. І адміністрація президента США Дональда Трампа зараз перебуває в процесі знаходження цих умов.

"Ми скоро будемо знати – за тижні, не місяці, чи Росія готова до миру. Ми сподіваємося, що так. І якщо так, то ми можемо закінчити війну. Нам треба проштовхувати нашу пропозицію", – зазначив Рубіо.

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Він підкреслив, що США мають знати, чи Росія готова до миру, та ухвалити це рішення має диктатор РФ Володимир Путін. Україна ж, за словами держсекретаря, показала готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів.

"Тоді скоро, не за пів року, Росія та Путін мають ухвалити рішення, чи вони готові до миру, чи ні. Я сподіваюсь, що вони готові, і це буде добре", – підкреслив Рубіо.

3 квітня президент Володимир Зеленський також заявляв, що дотиснути Росію до припинення вогню можна найближчими тижнями або місяцями. Він також зазначив, що іноді все взагалі відбувається в один момент.