Рубіо: Ми за тижні дізнаємося, чи хоче Росія миру
За тижні США дізнаються, чи Росія готова закінчити повномасштабну війну проти України. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на пресконференції після зустрічі міністрів країн НАТО.
За його словами, можливо завершити повномасштабну війну на умовах, які допустимі для обох сторін. І адміністрація президента США Дональда Трампа зараз перебуває в процесі знаходження цих умов.
"Ми скоро будемо знати – за тижні, не місяці, чи Росія готова до миру. Ми сподіваємося, що так. І якщо так, то ми можемо закінчити війну. Нам треба проштовхувати нашу пропозицію", – зазначив Рубіо.
Він підкреслив, що США мають знати, чи Росія готова до миру, та ухвалити це рішення має диктатор РФ Володимир Путін. Україна ж, за словами держсекретаря, показала готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів.
"Тоді скоро, не за пів року, Росія та Путін мають ухвалити рішення, чи вони готові до миру, чи ні. Я сподіваюсь, що вони готові, і це буде добре", – підкреслив Рубіо.
3 квітня президент Володимир Зеленський також заявляв, що дотиснути Росію до припинення вогню можна найближчими тижнями або місяцями. Він також зазначив, що іноді все взагалі відбувається в один момент.
- 30 березня Трамп дав Росії місяць на припинення вогню у війні проти України. Він анонсував нові мита на нафту, якщо не буде миру.
- 31 березня лідер США заявляв про віру в те, що Путін піде на угоду про припинення війни. Також він пригрозив Росії вторинними митами на нафту, але додав, що впроваджувати їх не хоче.
- 4 квітня NBC News повідомляло, що найближче оточення Трампа проти його розмови з Путіним до припинення вогню.