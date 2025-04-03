Дотиснути Росію до припинення вогню можна найближчими тижнями або місяцями – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна та Росія мають домовитися про тимчасове припинення вогню, щоб після цього розпочинати переговори без тиску один на одного, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини. На його думку, змусити Москву піти на перемир'я можна протягом найближчих тижнів або місяців.

Глава держави нагадав, що Україна та США під час зустрічі у Саудівській Аравії погодились на безумовне припинення вогню.

"Рускіє на це поки що не погодилися, і ми це бачимо, хоча знаємо, що розмови між американцями та рускімі на цю тематику йдуть. Є непублічні розмови", – додав він.

За словами Зеленського, хай би як по-різному Україна, США та Європа бачили деякі речі, у питанні якнайшвидшого припинення вогню усі об'єднані.

"Питання тільки в тиску на росіян, щоб до цього прийти. Я думаю, можна зробити це в найближчі тижні, місяці. Іноді все в один момент відбувається", – заявив президент.

Він пояснив, що повне припинення вогню означає закінчення гарячої фази війни, і цього необхідно досягти, щоб Україна, Росія та союзники розпочали дипломатичні варіанти "тих чи інших форматів діалогу".

"Вони дійсно можуть бути абсолютно різними. На це потрібен час. І щоб ніхто ні на кого не тиснув під час цих діалогів, важливе припинення вогню", – підсумував Зеленський.