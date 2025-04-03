Дожать Россию к прекращению огня можно в ближайшие недели или месяцы – Зеленский
Украина и Россия должны договориться о временном прекращении огня, чтобы после этого вступать в переговоры без давления друг на друга, заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с руководителями территориальных громад Черниговской области. По его мнению, заставить Москву пойти на перемирие можно в ближайшие недели или месяцы.
Глава государства напомнил, что Украина и США во время встречи в Саудовской Аравии согласились на безусловное прекращение огня.
"Русские на это пока не согласились, и мы это видим, хотя знаем, что разговоры между американцами и русскими на эту тематику идут. Есть непубличные разговоры", – добавил он.
По словам Зеленского, как бы по-разному Украина, США и Европа ни видели некоторые вещи, в вопросе скорейшего прекращения огня все объединены.
"Вопрос только в давлении на россиян, чтобы к этому прийти. Я думаю, можно сделать это в ближайшие недели, месяцы. Иногда все в один момент происходит", – заявил президент.
Он пояснил, что полное прекращение огня означает окончание горячей фазы войны, и этого необходимо добиться, чтобы Украина, Россия и союзники приступили к дипломатическим вариантам "тех или иных форматов диалога".
"Они действительно могут быть совершенно разными. На это нужно время. И чтобы никто ни на кого не давил во время этих диалогов, важно прекращение огня", – подытожил Зеленский.
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