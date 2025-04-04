У Туреччині заявили, що будь-яку угоду Росії та України буде "важко перетравити"
Хакан Фідан (Фото: x.com/HakanFidan)

У Туреччині вважають, що будь-яку потенційну мирну угоду між Україною та Росією буде "важко перетравити". Але це краще, ніж нові смерті й руйнування, заявив в інтерв'ю Reuters міністр закордонних справ країни Хакан Фідан.

За його словами, Туреччина підтримує ініціативу США щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України. Але сторони "трохи далекі" від досягнення мирної угоди.

"Буде вкрай складно перетравити будь-яку пропозицію. Але коли ми подивимося на інший варіант, що несе більше смерті й руйнувань, я думаю, що які б умови у нас не були... будуть розумнішими за альтернативу", – сказав Фідан.

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Водночас глава турецького МЗС переконаний, що Європа не зможе самостійно надати Україні гарантії безпеки. У цьому питанні потрібна підтримка США та фактор стримування, щоб бойові дії не відновилися.

"Докладаються величезні зусилля, щоб змусити американську сторону знову взяти участь у наданні підтримки у сфері безпеки Україні", – сказав він.

Фідан додав, що після досягнення будь-якої угоди всі сторони, включно з Росією, мають її дотримуватися.

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