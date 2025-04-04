У Туреччині заявили, що будь-яку угоду Росії та України буде "важко перетравити"

Глава турецького МЗС вважає, що Європа без США не зможе забезпечити Україні гарантії безпеки

Хакан Фідан (Фото: x.com/HakanFidan)

У Туреччині вважають, що будь-яку потенційну мирну угоду між Україною та Росією буде "важко перетравити". Але це краще, ніж нові смерті й руйнування, заявив в інтерв'ю Reuters міністр закордонних справ країни Хакан Фідан.

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За його словами, Туреччина підтримує ініціативу США щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України. Але сторони "трохи далекі" від досягнення мирної угоди.

"Буде вкрай складно перетравити будь-яку пропозицію. Але коли ми подивимося на інший варіант, що несе більше смерті й руйнувань, я думаю, що які б умови у нас не були... будуть розумнішими за альтернативу", – сказав Фідан.

Водночас глава турецького МЗС переконаний, що Європа не зможе самостійно надати Україні гарантії безпеки. У цьому питанні потрібна підтримка США та фактор стримування, щоб бойові дії не відновилися.

"Докладаються величезні зусилля, щоб змусити американську сторону знову взяти участь у наданні підтримки у сфері безпеки Україні", – сказав він.

Фідан додав, що після досягнення будь-якої угоди всі сторони, включно з Росією, мають її дотримуватися.