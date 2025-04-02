Келлог вірить, що "ми на порозі" досягнення перемир’я між Україною та Росією

Кіт Келлог повторив тезу про те, що обидві сторони мають піти на певні поступки

Кіт Келлог і Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна та Росія "на порозі" до повного припинення вогню терміном на 30 днів, вважає спеціальний посланник президента США з питань України та Росії генерал-лейтенант Кіт Келлог. Таку думку він висловив в ефірі Fox Business.

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За його словами, президент США Дональд Трамп "розчарований" українським колегою Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас Келлог сказав, що Вашингтон прагне досягти всеосяжного 30-денного перемир’я, та висловив віру в те, що після цього "буде важко поновити війну".

На його думку, зараз потрібно сформувати договірні умови, тобто документи, в яких будуть прописані позиції України та Росії. Келлог додав, що Трамп дуже зосереджений на цьому і має контакти із Зеленським та Путіним.

"І я вірю, що ми на порозі припинення вогню. Але обидві сторони мають піти на певні поступки. Жодна сторона не отримає всього, чого прагне. Тож має бути компроміс, щоб знайти рішення", – заявив Келлог.