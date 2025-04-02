Келлог верит, что "мы на пороге" достижения перемирия между Украиной и Россией
Украина и Россия "на пороге" к полному прекращению огня сроком на 30 дней, считает специальный посланник президента США по Украине и России генерал-лейтенант Кит Келлог. Такое мнение он высказал в эфире Fox Business.
По его словам, президент США Дональд Трамп "разочарован" украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
В то же время Келлог сказал, что Вашингтон стремится добиться всеобъемлющего 30-дневного перемирия, и выразил веру в то, что после этого "будет тяжело возобновить войну".
По его мнению, сейчас следует сформировать договорные условия, то есть документы, в которых будут прописаны позиции Украины и России. Келлог добавил, что Трамп очень сосредоточен на этом и контактирует с Зеленским и Путиным.
"И я верю, что мы на пороге прекращения огня. Но обе стороны должны пойти на определенные уступки. Ни одна сторона не получит всего, чего хочет. Поэтому должен быть компромисс, чтобы найти решение", — заявил Келлог.
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