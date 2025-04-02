The Telegraph: В Белом доме признали, что перемирия к Пасхе не будет

У Трампа все больше разочарованы тактикой промедления Кремля, утверждают собеседники медиа

Дональд Трамп (Фото: Alexander Drago/EPA)

Представители Белого дома признали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня между Украиной и Россией к Пасхе. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на неназванных собеседников из администрации американского президента.

Они рассказали, что у Трампа все больше разочарованы тактикой промедления Кремля и готовятся давить на Москву и Киев, чтобы они договорились об урегулировании.

Медиа напомнило, что в начале своего президентства Трамп поставил своей целью полное прекращение огня, которое должно быть достигнуто к апрелю или маю, после чего будет достигнут длительный мир.

Неудача в завершении войны станет серьезным ударом для Трампа, неоднократно заявлявшего во время предвыборной кампании, что сможет прекратить боевые действия "за 24 часа", отметили журналисты The Telegraph.

В ходе телефонных разговоров и встреч на выходных представители Белого дома и Государственного департамента США обсуждали, как заставить российского диктатора Владимира Путина согласиться на долгосрочное соглашение, заявили собеседники издания.

Они признали, что Путин активно этому противодействует, и рассмотрели возможные экономические и дипломатические меры давления.

"Существует глубокое разочарование российским правительством из-за переговоров", — заявил спикер Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт.

Он добавил, что Трамп "четко дал понять", что он введет дополнительные санкции по нефти, если Россия "несерьезно настроена на то, чтобы привести этот конфликт к мирному разрешению".

Трамп ранее заявлял, что он доверяет диктатору РФ и считает, что тот предан миру, но в последние дни Белый дом настороженно относился к намерениям Путина, добавили собеседники.

23 марта 2025 года Bloomberg писало, что администрация Трампа стремится добиться прекращения огня между Украиной и Россией до 20 апреля.

30 марта Трамп анонсировал введение вторичных пошлин "на всю нефть, поступающую из России", если он и Москва не смогут достичь соглашения по прекращению огня, и он сочтет, что в этом виновата именно РФ.

31 марта президент Финляндии заявил, что прекращение огня между Россией и Украиной должно быть достигнуто до 20 апреля.