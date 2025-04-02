The Telegraph: У Білому домі визнали, що перемир’я до Великодня не буде

У Трампа все більше розчаровані тактикою зволікання Кремля, стверджують співрозмовники медіа

Дональд Трамп (Фото: Alexander Drago/EPA)

Представники Білого дому визнали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню між Україною та Росією до Великодня. Про це повідомила газета The Telegraph із посиланням на неназваних співрозмовників з адміністрації американського президента.

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Вони розповіли, що у Трампа все більше розчаровані тактикою зволікання Кремля та готуються тиснути на Москву та Київ, щоб вони домовилися про врегулювання.

Медіа нагадало, що на початку свого президентства Трамп поставив за мету повне припинення вогню, яке має бути досягнуто до квітня або травня, після чого буде досягнутий тривалий мир.

Невдача в завершенні війни стане серйозним ударом для Трампа, який неодноразово заявляв під час передвиборчої кампанії, що зможе припинити бойові дії "за 24 години", зазначили журналісти The Telegraph.

Під час телефонних розмов і зустрічей на вихідних представники Білого дому та Державного департаменту США обговорювали, як змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитися на довгострокову угоду, заявили співрозмовники видання.

Вони визнали, що Путін активно цьому протидіє, і розглянули можливі економічні та дипломатичні заходи тиску.

"Існує глибоке розчарування російським урядом через переговори", – заявив речник Ради національної безпеки США Джеймс Х'юітт.

Він додав, що Трамп "чітко дав зрозуміти", що він запровадить додаткові санкції щодо нафти, якщо Росія "несерйозно налаштована на те, щоб привести цей конфлікт до мирного вирішення".

Трамп раніше заявляв, що він довіряє диктатору РФ і вважає, що він відданий миру, але останніми днями Білий дім насторожено ставився до намірів Путіна, додали співрозмовники.