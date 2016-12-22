Комитет рекомендует Раде сделать 25 декабря выходным днем

Парламентский комитет рекомендует ВРУ внести изменения в КЗоТ, добавив в календарь еще один выходной день

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует парламенту внести изменения в Кодекс законов о труде №5496 о введении дополнительного праздничного дня 25 декабря. О таком решении комитета сообщает пресс-служба ВРУ, передает корреспондент ЛІГА.net.

Проектом предлагается внести изменения в статью 73 КЗоТ, установив наряду с Рождеством по юлианскому календарю (7 января) выходной в день Рождества по григорианскому календарю (25 декабря).

Комитет рекомендует парламенту принять данный законопроект за основу и в целом.

Читайте также: В январе украинцы будут отдыхать 11 дней

16 ноября 2016 года Кабинет министров принял распоряжение, которым перенес два рабочих дня в 2017 году на выходные: понедельник 8 мая - на субботу 13 мая, пятницу 25 августа - на субботу 19 августа.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.