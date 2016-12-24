В ГПУ рассказали об изменениях в скандальной Райковской колонии

В колонии проведена вода, отремонтированы отдельные помещения, а также изменилось меню заключенных

В Райковской исправительной колонии, внеплановую проверку которой недавно провел генпрокурор Юрий Луценко, проведена вода, отремонтированы отдельные помещения, а также изменилось меню заключенных. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Там отметили, что после проведенной проверки в колонии начались изменения.

"В частности, в дисциплинарных изоляторах проведена вода и начат косметический ремонт, отремонтирована баня и отдельные помещения пищеблока. А главное, существенно изменилось меню заключенных: на ужин была приготовлена жареная рыба и качественно выпеченный хлеб", - говорится в сообщении.

Кроме того, 23 декабря в медицинскую часть колонии доставлена партия необходимых лекарств для лечения заключенных.

10 декабря генпрокурор Юрий Луценко посетил с внеплановой проверкой Райковскую исправительную колонию в Житомирской области.

Проверка установила ряд нарушений требований уголовно-исполнительного законодательства касательно режимных требований, охраны труда, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, применения поощрительных норм закона и т. п.

Руководство колонии было уволено с занимаемых должностей.

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