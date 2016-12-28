Социологи рассказали, во сколько украинцам обойдется Новый Год

Социологи выяснили, сколько украинцы готовы в этом году потратить на праздничный стол, подарки и развлечения в Новый год

Украинцы готовы потратить в среднем на праздничный новогодний стол в нынешнем году в среднем 654 грн. Об этом социологам компании Research & Branding Group сообщили 74% опрошенных. Результаты опроса опубликованы на сайте компании.



"Это примерно в 1,3 раза больше аналогичного показателя в прошлом году. Но, учитывая, что за прошедший год курс доллара вырос в 1,4 раза, можно заключить, что у среднестатистического украинца реальные расходы на праздничный стол будут примерно на уровне прошлогодних", - говорится в отчете R&B.

Подарки близким людям в нынешнем году планируют дарить 63% опрошенных. Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на подарки, составит примерно 542 грн.

Потратиться на развлечения в нынешнем году готовы 23% респондентов. В среднем каждый из них готов потратить на эти цели 470 грн.

В R&B отмечают, что мужчины склонны тратить на новогодние праздники больше, чем женщины. Кроме того, наиболее высокие новогодние расходы планируют лица в возрасте 30-50 лет, а наиболее низкие - лица пенсионного возраста.

31 декабря 2015 года сообщалось, что согласно опросу, 71% украинцев планируют встречать Новый год дома.

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