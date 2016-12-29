Минздрав: число жертв гриппа в новом эпидсезоне достигло пяти

Как сообщили в ведомстве, по две смерти зафиксировано в Днепропетровской и Сумской областях, одна - во Львовской. В трех случаях жертвами стали дети

В Украине по состоянию на 29 декабря 2016 года официально зарегистрировано пять смертей от осложнений, вызванных гриппом в новом эпидсезоне. Об этом ЛІГА.net сообщили в Центре гриппа и ОРВИ Министерства здравоохранения Украины.

Как отметили в ведомстве, по два летальных случая зафиксировано в Днепропетровской и Сумской областях, один - во Львовской.

В трех случаях из пяти жертвами опасного заболевания стали дети (4, 7 и 13 лет).

В то же время на сайте Львовского областного лабораторного центра в сообщении от 26 декабря говорится уже о двух смертях от гриппа в регионе - 4-летнего ребенка и 55-летней женщины.

Согласно информационному бюллетеню Центра гриппа и ОРВИ, с 19 по 25 декабря 2016 года в Украине гриппом и ОРВИ заболели 419 427 человек, из них 61,7% - дети до 17 лет.

Средний показатель заболеваемости по стране - 984,8 на 100 тыс. человек населения, наивысший зарегистрирован в Киевской области (1751,6), наименьший - в Харьковской (535,7).

По состоянию на 25 декабря эпидемические пороги превышены во всех областях Украины, кроме Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской.

С начала нового эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 103 018 человек, из них 97 570 - из групп эпидемиологического и медицинского рисков.

Ранее в КГГА сообщали, что за период с 12 по 16 декабря в Киеве зарегистрировано более 37 тыс. больных гриппом и ОРВИ.

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