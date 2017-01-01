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Украина отмечает день рождения Степана Бандеры

01.01.2017 20:17
Факельные шествия прошли в Киеве, Одессе, Херсоне, Славянске и других городах Украины
Украина отмечает день рождения Степана Бандеры
Фото: скриншот видео

Украина отмечает день рождения украинского политического деятеля и идеолога национализма Степана Бандеры. Факельные шествия прошли в Киеве, Одессе, Хмельницком, Херсоне, Славянске и других городах.

В центре столицы собрались около 2 тыс участников шествия, сообщает Hromadske.

Киев (фото - скриншот видео)

"Мы должны чтить память Бандеры, потому что он учил бороться с внутренним и внешним врагом", - сказала одна из участниц шествия.

День рождения Бандеры отметили также в Одессе. Участие приняли более 100 человек, которые вышли с факелами, флагами и файерами. Активистов сопровождали сотрудники полиции, которые следят за порядком, передает Первый городской.

Во Льове в честь 108-й годовщины со дня рождения главы ОУН власти и жители города возложили цветы к памятнику Бандеры, также состоялась общая молитва и вече. Об этом сообщается на городском портале Львова. 

 

Фото: city-adm.lviv.ua 

Фото: city-adm.lviv.ua

Факельное шествие состоялось и в Славянске. 

Мероприятия в честь празднования дня рождения Степана Бандеры прошли также в Хмельницке, Херсоне и Житомире.

9 августа 2016 года в Киеве официально появился проспект Степана Бандеры. С 9 августа вступило в силу решение о переименовании Московского проспекта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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