Приснившаяся комбинация цифр принесла жительнице Канады $4 млн

Жительница канадской провинции Новая Шотландия, выигравшая в лотерею около $4 млн, утверждает, что выигравшая комбинация чисел ей приснилась в 1989 г.

Жительница канадской провинции Новая Шотландия, выигравшая в лотерею около $4 млн, утверждает, что выигравшая комбинация чисел ей приснилась в 1989 году, передает Би-би-си.

В середине декабря Ольга Бено из городка Истерн Пасседж выиграла джекпот - 5,3 млн канадских долларов ($3,9 млн).

К этому моменту Ольга Бено уже 27 лет покупала лотерейные билеты и заполняла их одной и той же комбинацией цифр, приснившейся ей в мае 1989 года. В каких обстоятельствах женщине приснились эти цифры и почему она решила использовать именно их, не сообщается.

"Я знаю числа наизусть, и мне показалось, что после розыгрыша я увидела их на телеэкране, но у меня не очень хорошее зрение, поэтому я просто решила об этом забыть", - рассказала Бено.

На следующий день она разговаривала по телефону с сестрой, просматривая газету. В конце номера она увидела все ту же знакомую комбинацию цифр.

"Кажется, я выиграла в лотерею", - сказала Бено своей сестре, которая знала о ее хобби. "Она ответила - "перезвони, когда перестанешь врать", - рассказывает победительница.

Около десяти лет назад у Ольги Бено нашли рак. В ходе борьбы с болезнью ей пришлось продать дом, чтобы профинансировать терапию. Выигранные деньги она планирует использовать в том числе для того, чтобы вновь перебраться из съемного дома в собственный.

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