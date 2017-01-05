Американским военным разрешили носить косички, бороды и тюрбаны

Если солдату армии США захочется отрастить окладистую бороду или заплести дреды, нужно будет лишь получить "добро" от командира военной части

Военнослужащие Вооруженных сил США теперь могут носить дреды, различные бороды, косички и тюрбаны, если это соответствует их религиозными убеждениям. Об этом со ссылкой на новые правила, принятые командованием американской армии, пишет The Atlantic.

Чтобы иметь возможность отличаться внешним видом от коллег по подразделению, ранее нужно было обращаться за спецразрешением в секретариат ВС США. Теперь для этого достаточно будет получить одобрение командира в/ч.

По словам секретаря армии США Эрика Фаннинга, который направил в Конгресс страны свои рекомендации, разрешение на ношение "нетрадиционных" причесок и элементов одежды может быть отменено, если командир посчитает, что солдат "не искренен в своей вере" или это опасно в свете каких-либо армейских операций.

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Обновление правил о косичках и дредлоках распространяется на женщин-военнослужащих, и носить их разрешено при условии "адекватной" длины прически.

Как сообщает источник, подобные изменения в устав внесены по просьбе военнослужащих индийского происхождения, которые выиграли это право в суде.

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