Караульный едва не подстрелил Елизавету II в ее резиденции - СМИ

"В следующий раз я предварительно позвоню, и вам не придется в меня стрелять", - отшутилась Елизавета II в разговоре с гвардейцем

Британская королева Елизавета II отделалась легким испугом, когда прогуливалась ночью по Букингемскому дворцу и была остановлена одним из охранников. Об этом со ссылкой на сообщение в The Times пишет местное издание The Independent.

Как рассказал сам караульный, инцидент случился во время ночной прогулки страдающей от бессонницы королевы.

По словам охранника, он заметил фигуру в темноте около 03:00 утра. Полагая, что обнаружил злоумышленника, он окликнул неизвестного. Вскоре выяснилось, что это была Елизавета II.

"Черт возьми, Ваше Величество, я же чуть не подстрелил вас", - цитирует издание слова охранника королеве.

Понимая, что на эмоциях допустил не самое подобающее ситуации и рангу присутствующих выражение, караульный ожидал выговор, однако в ответ Елизавета II заявила, что сама виновата в инциденте, и пошутила, что "в следующий раз я предварительно позвоню, и вам не придется в меня стрелять".

Когда произошел инцидент, не сообщается.

Читайте также: Британской королеве Елизавете II исполнилось 90 лет

В 2013 году принц Эндрю был задержан в саду дворца вооруженным патрулем, принявшим его за проникшего на территорию злоумышленника.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.