В Минздраве рассказали, как не пострадать от холода

Медики напоминают, что в условиях низких температур нужно работать руками, не касаться металла языком и не пить спиртное

В связи с надвигающимися морозами Минздрав опубликовал рекомендации медиков, как не пострадать от переохлаждения и избежать обморожения.

В министерстве напоминают, что первыми замерзают пальцы рук и ног, а также уши и нос. Сначала замерзает кожа, а уже потом подкожный слой, сосуды, мышцы, нервы и даже кости.

Медики рекомендуют:

- Одевайтесь многослойно: наденьте на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это предупредит потливость, которая на морозе опасна. Если станет жарко, всегда можно снять одну из кофт. Из этих же соображений одежда должна быть полностью свободной.

- Защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, а нос и уши защищать шапкой, шарфом, поднятым воротником.

- Возьмите запасную одежду, если планируете провести целый день на морозе. Иногда достаточно сменить мокрую одежду на сухую, чтобы избежать переохлаждения.

- Не выходите на мороз голодным. Обязательно хорошо поешьте, лучше что-то высококалорийное. Замерзли - также съешьте что-нибудь.

- Заходите каждые полчаса-час в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице.

- По возможности возьмите с собой термос с горячим кофе, чаем или супом.

- Работайте руками, двигайте ими, чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах. Так же двигайте пальцами ног. Можно попрыгать с ноги на ногу - только не очень энергично, это может повредить замерзшим тканям.

- Не переутомляйте. Уставший человек быстрее подвергается переохлаждению. Как правило, люди, почувствовав, что начинают замерзать, двигаются очень активно. Но это также не совсем разумно, так как энергия используется очень быстро, а силы надо восстанавливать. Поэтому шевелитесь, но не слишком интенсивно.

- Следите за прогнозом погоды.

Категорически нельзя:

- Касаться металла, как голыми руками, так и языком.

- Употреблять спиртное, так как алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, что приводит к более быстрым потерям тепла. Никотин также не лучший помощник в борьбе с холодом из-за своего пагубного воздействия на стенки сосудов.

Первая помощь

Не следует думать, что переохлаждение пройдет само по себе. Как только появятся его симптомы - восковые пятна и онемение кожи, немедленно перейдите в теплое помещение.

Первая помощь при переохлаждении несложная - согрейтесь, посидите в теплом помещении несколько часов, поешьте.

В случае обморожения следует немедленно обратиться к врачу. В крайнем случае, надо переодеться: снять мокрую одежду и завернуться в теплые простыни и одеяла. Нельзя трогать обмороженные участки тела.

При отморожении следует придерживаться принципа "внутреннего согревания" пораженных тканей - накладывать термоизоляционные повязки (ватно-марлевые, хлопчатобумажные и т.п.), принимать теплые напитки.

Ни в коем случае нельзя согревать пораженные ткани тела горячей водой, или около горячих батарей, так как это может привести к значительному углублению поражения.

Обязательно пейте как можно больше жидкости - любые теплые напитки, кроме алкоголя. Они восстановят нормальную температуру тела и улучшат циркуляцию крови. Примите обезболивающие и немедленно обратитесь за квалифицированной помощью!

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 6-8 января 2017 года в Украине похолодает до -25 градусов, возможен сильный снег.

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