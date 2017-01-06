Водителей просят воздержаться от поездок: погода ухудшается

Службы спасения просят водителей воздержаться от поездок 6-8 января. Спасатели не могут гарантировать, что помощь придет быстро, если она потребуется

Государственная служба чрезвычайных ситуаций призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов в период ухудшения погодных условий 6-8 января. Об этом сообщил глава ГосЧС Николай Чечеткин на заседании оперативного штаба.

"Я хотел бы обратиться к владельцам автотранспортных средств и руководителям автотранспортных предприятий с просьбой: воздержитесь от выезда за пределы населенных пунктов, особенно это касается Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и других областей", - отметил глава ДСНС.

По его словам, есть риск, что службы спасения не смогут достаточно быстро добраться до тех, кто окажется в сложных условиях, чтобы оказать помощь.

"Но если вы уже решили выехать, пожалуйста, имейте с собой запас горючего, термос с горячим чаем, фонарик и заряженный мобильный телефон", - сказал Чечеткин.

Сегодня синоптики предупредили об ухудшении погодных условий с 6 по 8 января. На территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25 -30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.