Филарет: Поместная церковь в Украине будет, объединение началось
Когда будет одна поместная церковь в Украине, тогда будет и церковный мир. Процесс объединения уже начался - многие верующие Московского патриархата переходят в Киевский патриархат. Об этом заявил глава Украинской Православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью Радио Свобода.
"А поместная церковь обязательно будет. А почему? А потому, что будет государство. Будет государство, должна в этом государстве быть и одна православная церковь, а не несколько. Поэтому мы и верим", - сказал он.
Глава УПЦ КП также заявил, что верующие видят, Киевский патриархат - это действительно украинская церковь, которая защищает украинское государство, украинский народ и украинские интересы.
"Поэтому единая церковь обязательно будет", - подчеркнул он.
В контексте войны Филарет также сообщил, что, кроме церкви, высоким доверием украинцев пользуется и армия.
"Почему армии доверяют? А потому, что видят, что армия служит украинскому народу", - сказал он.
6 января предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет пожелал украинцам победы над агрессором, мира и единства по случаю Рождества.
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