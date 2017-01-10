Секс и самоубийства: социологи показали табу-темы в семьях РФ
В трети российских семей не принято говорить о сексуальных проблемах, а тема самоубийств табуирована в 15% семей из РФ. Такой вывод сделали на основе социологического исследования аналитики российской неправительственной организации Левада-центр.
При этом почти каждый второй респондент заявил, что запретных тем для обсуждения в его семье не существует.
По 7% респондентов такими темами назвали смерть или тяжелую болезнь близких, а также события, которые "нельзя изменить или поправить". По 5% заявили, что в их семьях не обсуждают религиозные вопросы и "темные страницы истории страны", по 4% не говорят "о деньгах в чужом кармане" и о характере близких.
Среди наименее табуированных тем в кругу семьи у россиян - внутренняя и внешняя политика РФ: об этом не говорят только в 2% семей.
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Опрос проведен 18-21 ноября 2016 года среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ методом личного интервью. Статистическая погрешность - от 1,5% до 3,4%.
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