Из-за непогоды ежедневно будет ездить поезд Одесса-Измаил
12.01.2017 03:35
В Укрзализныце приняли решение оставить дополнительный рейс до 21 января, пока по прогнозу будет сложна погодная ситуация
Фото: uz.gov.ua
С 11 по 21 января ежедневно будет курсировать поезд Одесса-Измаил. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Решение приняли из-за ухудшения погоды и просьб пассажиров.
Поезд отправляется из Одессы в 16:20 и прибывает в Измаил в 22:54.
Обратно он выезжает в 23:59 и приезжает в Одессу в 06:39 следующего дня.
Железнодорожники решили оставить рейс на протяжении периода ухудшения погоды.
В Одесской области из-за непогоды продолжает действовать запрет для движения транспортных средств.
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