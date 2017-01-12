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Из-за непогоды ежедневно будет ездить поезд Одесса-Измаил

12.01.2017 03:35
В Укрзализныце приняли решение оставить дополнительный рейс до 21 января, пока по прогнозу будет сложна погодная ситуация
Из-за непогоды ежедневно будет ездить поезд Одесса-Измаил
Фото: uz.gov.ua

С 11 по 21 января ежедневно будет курсировать поезд Одесса-Измаил. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. 

Решение приняли из-за ухудшения погоды и просьб пассажиров. 

Поезд отправляется из Одессы в 16:20 и прибывает в Измаил в 22:54. 

Обратно он выезжает в 23:59 и приезжает в Одессу в 06:39 следующего дня. 

Железнодорожники решили оставить рейс на протяжении периода ухудшения погоды.

В Одесской области из-за непогоды продолжает действовать запрет для движения транспортных средств. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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