В Австрии католики ищут смотрителя для скита XVII века

На работу может претендовать мужчина христианского вероисповедания, который живет "в мире с самим собой"

Руководство католического прихода в австрийском городе Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер открыло вакансию на должность смотрителя отдаленного скита, построенного в горах в XVII веке. Об этом сообщает ВВС.

Как пояснил священник прихода, на работу может претендовать мужчина христианского вероисповедания, который живет "в мире с самим собой".

Отмечается, что в старом здании нет отопления и водопровода. Зато есть живописнейший вид на альпийскую долину.

В обязанности смотрителя будет входить прием паломников и туристов, которые захотят переночевать в скиту.

Смотритель будет жить там с апреля по ноябрь и зарплату получать не будет.

Скит остается необитаемым с осени прошлого года, когда его покинул живший там монах-бенедиктинец.

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