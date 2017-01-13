В Австрии католики ищут смотрителя для скита XVII века
Руководство католического прихода в австрийском городе Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер открыло вакансию на должность смотрителя отдаленного скита, построенного в горах в XVII веке. Об этом сообщает ВВС.
Как пояснил священник прихода, на работу может претендовать мужчина христианского вероисповедания, который живет "в мире с самим собой".
Отмечается, что в старом здании нет отопления и водопровода. Зато есть живописнейший вид на альпийскую долину.
В обязанности смотрителя будет входить прием паломников и туристов, которые захотят переночевать в скиту.
Смотритель будет жить там с апреля по ноябрь и зарплату получать не будет.
Скит остается необитаемым с осени прошлого года, когда его покинул живший там монах-бенедиктинец.
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