В понедельник по всей Украине ожидаются сильные снегопады

Осадков не ожидается только в Черниговской и Суммской областях

По прогнозам Украинского гидрометцентра 6 февраля по всей стране ожидаются сильные снегопады.

На западе Украины температура составит ночью 2-4 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.

В Чернигове и Суммах без осадков. Температура ночью - 8-10 градусов мороза, днем - 6-8.

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и днем, и ночью обещают осадки. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается 0-2 градуса тепла.

В Крыму 6 февраля ожидается 3-5 градусов тепла ночью и 5-7 - днем.

На востоке Украины, в Луганской и Донецкой областях ночью без осадков, днем снег. Температура воздуха будет колебаться от 8 до 10 градусов мороза ночью, и от 8 до 6 - днем.

В центре Украины и Киеве ожидаются сильные снегопады. Ночью температура опустится до до 7-9 градусов мороза. Днем прогреется до 5-7.

Киевская городская государственная администрация призывает водителей быть осторожными на дорогах и, при возможности, воздержаться от поездок.

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